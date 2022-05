Trois promoteurs de concours Miss arrêtés

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a auditionné, mardi 17 mai 2022, trois promoteurs de concours de beauté pour une affaire de collecte de fonds via des votes en ligne.

Trois (03) promoteurs de concours de beauté à savoir Miss Tourisme, Miss Cotonou et Miss intercontinental ne sont plus libres de leur mouvement depuis, mardi 17 mai 2022.

Ils ont été convoqués puis auditionnés à l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) pour une affaire de collecte de fonds par des votes en ligne. Les trois organisateurs de concours de beauté sont placés en détention à l’issue de leur audition. Ils seront présentés au procureur dans les prochains jours.

Les votes en ligne ont été suspendus sur ordre de la police.

Selon Frissons radio, « 6 millions de FCFA de fonds collectés » ont été saisis par la police dans le cadre de cette affaire.

M. M.

19 mai 2022 par ,