3 malfrats abattus et 3 autres arrêtés à Cotonou

Les agents de la police républicaine ont abattu trois malfrats et arrêtés trois autres à Cotonou, ce mercredi 8 septembre 2021.



Trois hors-la-loi ont été abattus à Guinkomey, dans le 5ème arrondissement de Cotonou vers 12 heures ce mercredi 08 septembre 2021.

Trois autres qui se sont retranchés dans la rue en face du Fitheb (ex Ciné Vog) avec des otages ont été arrêtés par les policiers.

Selon les informations, des policiers en civil étaient sur les lieux dans le cadre des enquêtes ouvertes à la suite du braquage opéré le mardi 7 septembre 2021 au quartier Sikècodji dans le septième arrondissement.

L’équipe sur place a été rejointe par d’autres policiers en tenue.

Des échanges de tirs ont eu lieu entre les hors-la-loi et les policiers.

M. M.

8 septembre 2021 par ,