3 députés et 1 ministre demandés comme témoins

A l’ouverture ce vendredi 10 décembre 2021 du procès relatif à l’affaire « financement du terrorisme », l’un des avocats de la prévenue Reckya Madougou demande la suspenssion du procès au motif que certains députés doivent comparaître.

Les députés de la 8è législature tels que Rachidi Gbadamassi, Nazaire Sado et Maman Sanni ainsi que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l’emploi des jeunes Modeste Kérékou doivent comparaitre en qualité de témoins dans la procédure, selon la demande de Me Renaud Agbodjo, l’un des avocats de Reckya Madougou. L’avocat de la défense demande également la suspension du procès 10 minutes après son ouverture pour que ces personnalités puissent comparaître.

Les co-accusés de l’ex candidate du parti Les Démocrates sont : Bio Dramane Tidjani , coordonnateur adjoint de la huitième circonscription électorale ; Georges Saka, conseiller politique du parti ; Mama Bio Tidjani, neveu de l’accusée ; Ibrahim Mama Touré, colonel de gendarmerie à la retraite et Mohamed Mora Gbassiré. Un collège de cinq avocats composé du Français Me Antoine Vey, Me Nadine Dossou Sakponou, Robert Dossou, Renaud Agbodjo et de Me Fadé sont constitués pour la défense des prévenus. L’audience se poursuit.

