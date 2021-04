Des présumés fauteurs de trouble arrêtés chez le juge Batamoussi

Une vingtaine de personnes ont été interpellées au domicile du juge démissionnaire de la CRIET, a annoncé Alain Orounla, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, jeudi 15 avril 2021, au cours d’une conférence de presse.

Des arrestations ont été faites suite aux manifestations suivies d’actes de vandalisme qui ont été enregistrés en marge du processus électoral. « Il y en a parmi eux qu’on a retrouvés au domicile d’un certain juge déserteur », a indiqué Alain Orounla, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, qui n’a pas cité nommément le juge en question.

Essowé Batamoussi est le magistrat qui a fui récemment du Bénin en dénonçant des pressions de la chancellerie. Juge à la chambre des libertés et de la détention à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), il dit avoir subi des pressions notamment dans l’affaire de l’opposante Réckya Madougou et dénonce la dépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir.

Le porte-parole du gouvernement a ajouté « Je ne peux pas expliquer la présence, au domicile de ce juge qui a pris la clé des champs, de 25 personnes qui ne résidaient pas à Cotonou mais qui sont venues pour la circonstance et qui ont avoué vouloir semer de troubles ».

Les manifestations appelant à la fin du mandat du Président de la République ont donné lieu à des casses, barricades de la voie publique dans les communes de Bantè, Savè et Tchaourou quelques jours avant la tenue de l’élection présidentielle du 11 avril dernier.

Les autorités annoncent que ces actes ne resteront pas impunis.

M. M.

15 avril 2021 par