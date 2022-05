226.676 sont inscrits à l’examen du Certificat d’Etudes Primaire (CEP), session de juin 2022, selon la Direction des Examens et Concours (DEC) du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP).

L’examen du Certificat d’Etudes Primaire (CEP) se déroulera du 07 au 10 juin 2022 au Bénin. Ils sont 226.676 candidats inscrits à cet examen national. Parmi les candidats, il y a 107.129 filles et 119.547 garçons répartis dans 774 centres de composition.

Sur les 226.676 candidats inscrits au CEP 2022, 152.498 proviennent des écoles publiques et 74.178 sont présentés par les écoles privées.

Comparativement à l’année 2021 (242.066 candidats), le nombre d’inscrits a connu une légère baisse.

M. M.

10 mai 2022 par