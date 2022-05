19 médailles dont 1 d’Or pour le Bénin

Aux championnats ouest-africains d’athlétisme organisés du 19 au 21 mai 2022 à Cape Coast (Ghana), le Bénin s’en sort avec dix-neuf (19) médailles dont une en Or.

Le Bénin a remporté une médaille en or (800 m, Darius Kouechi) aux championnats ouest-africains d’athlétisme qui ont pris fin, samedi 21 mai 2022, à Cape Coast (Ghana). Les athlètes béninois se sont également adjugés six (06) médailles d’Argent. Il s’agit de Adjinda Elsiane (javelot U20) ; Elisabeth Ahizonou (javelot U18) ; Bénie Noukpokinnou (triple saut U20) ; Adjinda Elsiane (100m U20) ; Adoho Eusèbe (800m HU20) ; Ahahizonou Elisabeth (1500m U18).

Douze (12) médailles de Bronze ont remportées par le Bénin grâce à Prudencia Houndji (triple saut U20) ; Savi Jeanne (javelot des moins de 20 ans) ; Boukari Mansiyatou (lancer de disque des moins de 18 ans) ; Ayi Godness (100m haie ; Pauline Minhinto (800m U18 ; Eusèbe Adoho (110m haie ; Orougou Faridath (lancer de poids U20) ; Bénie Noukpokinnou (saut en longueur) ; Yani Yatto (1500H) ; Elsiane Adjinda (200m U20) ; Sabi Gouda Issiaka (javelot U18) ; Relais 4 fois 400 mixte U20 en compagnie de Jules Waiga, Elsiane Adjinda, Kouechi Darius et Savi Jeanne.

La délégation béninoise est composée de quatorze athlètes.

Les championnats ouest-africains d’athlétisme constituent une première compétition d’envergure pour les athlètes béninois.

