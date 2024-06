17 milliards F pour renforcer le système d’alimentation à Akpakpa et Sèmè-Kpodji

Les coupures intempestives d’eau et les nombreux désagréments auxquels les populations sont confrontées à Agblangandan (Sèmè-Kpodji), et à Akpakpa, seront bientôt conjugués aux passé. Le ministre de l’eau et des mines, Samou Séïdou Adambi a procédé mardi 11 juin 2024, au lancement du projet dénommé « Mesure d’urgence pour le renforcement en eau potable de la zone d’Akpakpa et d’Agblangandan ».

Ouf de soulagement pour les populations d’Akpakpa et d’Agblangandan dans la commune de Sèmè-Kpodji. Les difficultés d’accès à l’eau potable seront bientôt conjuguées au passé. Ceci, grâce au projet dénommé « Mesure d’urgence pour le renforcement en eau potable de la zone d’Akpakpa et d’Agblangandan ». D’un coût global de 17 milliards de francs CFA environ, mobilisés à travers le budget national et le financement privé, il vise selon le ministre de l’eau et des mines, à améliorer la desserte en eau potable de l’arrondissement d’Agblangandan à Sèmè-Kpodji et dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements à Cotonou. La réalisation de ce projet prend en compte tous les aspects majeurs de la chaîne d’un système d’alimentation en eau potable pour un délai d’exécution de 15 mois, a rassuré Samou Séïdou Adambi.

Les travaux selon les explications du directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB), consistent à la construction et équipement d’une nouvelle usine de traitement d’eau d’une capacité de traitement de 1000m3 par heure ; l’installation d’équipements hydrauliques et électriques et d’électromécaniques pour les forages ; la fourniture et la pose d’environ 46 km de conduit ; la fourniture de 2000 mètres linéaire de ligne électrique moyenne tension, de basse tension ; et la pose de pose de postes de transformation électrique moderne adaptés ; le tout complété par un système moderne de télégestion. A la fin des travaux, il sera observé de façon très notable, une nette amélioration de la qualité de service en eau aux populations d’Agblangandan de la commune de Sèmè-Kpodji, et celles d’Akpakpa à Cotonou.

La réalisation de ce projet répond à l’ambition du gouvernement d’améliorer de façon durable, les conditions d’accès à un service d’eau potable de qualité dans l’équité et la justice sociale.

F. A. A.

12 juin 2024 par