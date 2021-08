144 policiers reçoivent chacun 2,1 millions FCFA

A la suite des dénonciations d’une Ong, 144 policiers reçoivent chacun sur leur compte 2,1 millions de FCFA au titre de restitution de frais de mission de l’Onu au Mali en 2020.

Les policiers béninois dont une partie des soldes de retour d’une mission onusienne à Kidal (Mali) avaient été confisquée par leur hiérarchie ont commencé à entrer en possession de leurs droits.

« Après notre dénonciation du 23 juin et nos échanges avec un certains nombre de responsables, le dossier a été envoyé à la DSIA et les premiers virements ont commencé à être reçus le 29 juillet 2021 par les ayants droit », a écrit Médard Koudébi, président de l’Ong Bénin Diaspora Assistance dans un communiqué.

L’Ong remercie le président Patrice Talon, le ministre de l’intérieur Alassane Seïdou et l’ensemble des généraux ainsi que le Directeur général de la police républicaine pour avoir donné satisfaction aux policiers concernés. Il s’agit de 144 agents de la police républicaine qui devaient recevoir des soldes de retour de mission (2.100.000 FCFA par agent).

M. M.

31 juillet 2021 par