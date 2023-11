115 milliards FCFA pour 35 projets au Ministère de l’Agriculture

Le budget du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, gestion 2024 s’élève à 115.376.753.956 FCFA.

En progression de 15,66% comparativement à 2023, le budget du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, gestion 2024 s’établit à 115.376.753.956 FCFA. Les fonds ainsi alloués permettront la concrétisation de dix priorités du gouvernement pour l’année 2024. Il s’agit, entre autres, de la promotion d’un nouveau type d’élevage résilient garantissant plus de sécurité et de rentabilité aux éleveurs ; le développement d’une aquaculture de type moderne et promotion de la pêche durable ; la consolidation des acquis de l’opérationnalisation des pôles de développement agricole ; la mise en œuvre du Programme National de Développement des Plantations et Grandes Cultures ; l’accès équitable des producteurs aux facteurs de production pour le développement et la valorisation des aménagements hydroagricoles.

A cela, s’ajoutent l’intensification de la mécanisation agricole le long des chaînes de valeur ; le renforcement de l’autorité compétente de sécurité sanitaire des aliments et promotion de la nutrition ; le renforcement de la structuration des acteurs pour une amélioration de la gouvernance et du financement des filières ; le développement des infrastructures marchandes et des services logistiques et le renforcement de la transformation, du stockage, de la conservation des produits agricoles et du développement des clusters.

Selon la présentation de Gaston Cossi Dossouhoui, Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, lundi 27 novembre 2023 devant les députés de la Commission budgétaire de l’Assemblée Nationale, le budget 2024 permettra de couvrir 35 Projets PIP dont quatre nouveaux, 21 à financement extérieur estimé à 58,382 Milliards et 14 financés entièrement grâce aux ressources internes à hauteur de de 17,055 Milliards.

Les fonds sont répartis ainsi qui suit : 89.248.108.518 FCFA pour le programme agriculture soit 77,35% du budget, 9.196.786.875 FCFA pour le Programme Élevage contre 7.113.719.650 F CFA en 2023, soit une progression de 29,72% et 7.075.855.487 FCFA pour le Programme Pêche et aquaculture contre 5.584.418.750 en 2023, soit une progression de 26,71% par rapport à 2023.

M. M.

28 novembre 2023 par ,