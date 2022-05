Numéros verts 113 et 166 pour dénoncer les détournements d’engrais

Le gouvernement a pris en Conseil des ministres du 20 avril dernier, des mesures pour stabiliser les prix de cession des intrants agricoles et intrants aux producteurs à un niveau soutenable. Pour assurer le respect de cette prise en raison de la flambée des prix sur le marché international, il est interdit formellement les sorties et la commercialisation de ces intrants agricoles et des des numéros verts ont été mis en place.

Il est formellement interdit de faire sortir du pays et/ou de revendre les engrais et intrants agricoles mis à la disposition des producteurs à des prix subventionnés, a mis en garde le gouvernement dans un communiqué interministériel en date du 05 mai 2022. Ces mesures ont été prises en soutien à la production au titre de la campagne agricole 2022-2023. « Celles-ci consistent, entre autres, à stabiliser les prix de cession des intrants agricoles et engrais aux producteurs à un niveau soutenable, en dépit de la hausse remarquable des prix d’acquisition sur le marché international.

En prenant ces meures, le Gouvernement entend garantir (…) l’accès aux intrants, afin de favoriser une production agricole performante et disponible pour assurer (…) la sécurité alimentaire permanente et pour saisir l’opportunité du marché régional demandeur », indique le communiqué signé du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Gaston Dossouhoui, du Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou, du ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Alimatou Assouman, et du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akotégnon.

Le gouvernement « met par ailleurs en garde, tous ceux qui seraient tentés d’organiser leur détournement et leur commercialisation frauduleuse », car « l’objectif ne peut être atteint que si les intrants agricoles (surtout les engrais) sont effectivement utilisés par nos agriculteurs ».

Les populations sont invitées à dénoncer les détournements à travers deux numéros verts mis à leur disposition. Il s’agit du 113 et du 166.

Les prix de cession des intrants aux producteurs au titre de la campagne 2022/23 ont été fixés à FCFA 14 000 le sac de 50 kg pour les engrais toutes catégories confondues, à FCFA 3 500 le flacon d’insecticides coton pour le traitement de demi hectare, à FCFA 3 500 le litre d’herbicides totaux, et à FCFA 7 011 le litre d’herbicides sélectifs précoces et non précoces.

