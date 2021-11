09 nouveaux professeurs agrégés dans trois disciplines pour le Bénin

Neuf (09) professeurs de l’enseignement supérieur du Bénin sont admis au 20e concours d’agrégation organisé par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

Le Bénin a de nouveaux professeurs agrégés sciences économiques en sciences de gestion et en droit privé. Ils sont au total 9 à passer avec brio le 20e concours du CAMES. En Sciences économiques, il y a trois (03) nouveaux Professeurs agrégés sur les 26 déclarés admis. Hounmenou Godonou Bernard, Babatounde Latoundji Alain de l’Université d’Abomey-Calavi et Lokonon Kounagbè Odilon Boris de l’Université de Parakou. Ils occupent respectivement le 11e, 13e et 19e rangs.

Au niveau des « Sciences de gestion », sur les 24 candidats déclarés admis 5 sont des béninois. Il s’agit de Alidou Djaoudath (2e) ; Abodohoui Alexis (20e) de l’Université de Parakou et Hounyovi Maxime Jean-claude (5e) ; Agossou Patrice Aimé (6e) et Agadame Ahouanadi Jean Théophile (13e) de l’Université d’Abomey-Calavi. En droit privé, Agossou Clautaire (2e) de l’Université de Parakou est parmi les 14 candidats déclarés admis.

