06 villes retenues pour le projet Asphaltage II

La seconde phase du projet Asphaltage du Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026), va bientôt démarrer. Cette phase concerne 06 villes à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou, Porto-Novo, Kandi et Djougou. Elle prévoit l’aménagement de 181 km de voiries, la construction de 300 km de caniveaux de drainage et la plantation de 24 000 arbres et l’installation de 12 000 lampadaires.

A l’instar de la première phase, la phase II du projet Asphaltage permettra d’améliorer les conditions de circulation, l’accès des ménages aux équipements, de rénover les principales zones d’habitat et d’activités, de réduire les niveaux de pollution et de nuisances et de dynamiser les économies locales.

