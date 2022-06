02 agents en prison pour cambriolage du bureau du maire

Deux personnes ont été déposées en prison ce jeudi 16 juin 2022 pour cambriolage du bureau du maire de N’dali.

L’agent faisant office de garde vélo et le vigile de la mairie de N’dali ne sont plus libres de leurs mouvements. Présentés au Procureur du Tribunal de Parakou après le cambriolage du bureau du maire, ils ont été déposés en prison au terme de l’audition.

Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, une somme d’un million de FCFA et un ordinateur ont disparu du bureau du maire de N’dali selon Frissons Radio. Les deux agents sont poursuivis pour vol aggravé et complicité de vol aggravé.

A.Ayosso

17 juin 2022