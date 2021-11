01 mort et des blessés dans le Zou et les Collines

Plusieurs accidents de circulations ont été enregistrés dans la journée du lundi 1er au mardi 02 novembre 2021 dans les départements du Zou et des Collines. Le bilan de ces accidents fait 01 mort et une dizaine de blessés graves.

A Thio, une localité de la commune de Glazoué dans les Collines, la collision entre trois véhicules a fait 01 mort et 07 blessés, mardi 2 novembre. D’importants dégâts matériels ont été également enregistrés, renseignent nos sources.

Lundi 1er novembre, jour de la fête de la Toussaint, 03 blessés graves ont été enregistrés dans un autre accident à Setto, un arrondissement de la commune de Djidja. Deux véhicules et une moto ont été sérieusement endommagés.

Selon les témoins, l’excès de vitesse serait la cause de cet accident. Le conducteur aurait percuté un véhicule taxi en stationnement. Ce qui l’a propulsé dans le décor. Une moto garée aux abords de la voie a été endommagée. Les trois personnes à bord du véhicule ont été grièvement blessées et conduites à l’hôpital.

F. A. A.

3 novembre 2021 par