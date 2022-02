Le Bénin reçoit de MTN 108.000 doses de vaccin Johnson and Johnson

Un lot de 108.000 vaccins Johnson and Johnson contre le Covid-19 a été offert au Bénin, lundi 07 février 2022, par le groupe MTN. Une cérémonie de réception a marqué la remise du don au ministère de la santé en présence d’une délégation du réseau de téléphonie mobile MTN conduite par le Président Directeur Général du groupe MTN Ralph Mupita et la directrice générale de MTN Bénin Uche Ofodile.

La campagne intensive de vaccination contre la Covid-19 en cours au Bénin vient d’être renforcée par un important lot de vaccins. Manifestant sa solidarité au gouvernement du Bénin et son engagement à une large couverture vaccinale, le groupe MTN a fait don de 108.000 doses de vaccin Johnson and Johnson. Le directeur de cabinet du ministère de la santé représentant le ministre Benjamin Hounkpatin, Pétas Akogbéto et une délégation du réseau de téléphonie mobile MTN conduite par le Président Directeur Général du groupe MTN Ralph Mupita et la directrice générale de MTN Bénin Uche Ofodile, ont procédé, dans l’après-midi du lundi 07 février 2022, à une cérémonie de réception des vaccins offerts au Bénin.

Lors de la cérémonie tenue dans les locaux du ministère de la santé, Ralph Mupita, Président et Directeur général du groupe MTN a fait savoir que MTN a répondu à l’appel de l’Union Africaine (UA) qui entend mettre en place une « task force » pour aider à la riposte au Covid-19. « Dans ce cadre, nous avons discuté (…) et travaillé ensemble avec l’UA pour l’intervention de MTN dans ce projet pour un montant de 25 millions de dollars. L’idée à travers ce projet, c’était de pouvoir permettre aux personnes qui sont confrontées au virus tous les jours spécialement les agents de santé qui sont au front, d’avoir accès aux vaccins. J’ai été très heureux d’apprendre que dans le cadre de la distribution de ces vaccins, il y a 108.000 vaccins Johnson and Johnson qui sont arrivés au Bénin et je prends l’opportunité d’être ici pour en parler », a expliqué Ralph Mupita, Président et Directeur général du groupe MTN.

Le don de vaccins intervient à un moment opportun. Le Gouvernement a lancé depuis le 15 novembre 2021 une campagne intensive de vaccination qui nécessite d’assurer une disponibilité satisfaisante en vaccins, selon le directeur de cabinet du ministère de la santé représentant le ministre Benjamin Hounkpatin, Pétas Akogbéto. Au nom du gouvernement du président Patrice Talon et du peuple béninois, il a remercié le groupe MTN pour son geste de solidarité. « Je voudrais (…) vous prier de transmettre à tous les acteurs de votre groupe, toute la gratitude du peuple béninois, de son gouvernement et de son Président Monsieur Patrice Talon », a indiqué le directeur de cabinet du ministère de la santé représentant le ministre Benjamin Hounkpatin. La directrice générale de MTN Bénin Uche Ofodile a rassuré de ce que le groupe MTN sera continuellement aux côtés du Bénin dans la riposte contre la Covid-19. Uche Ofodile n’a pas manqué de saluer la qualité du partenariat entre le ministère de la santé et le groupe MTN. Le Président et Directeur Général du groupe MTN a remercié le gouvernement du Bénin pour le support à l’entreprise à travers le climat des affaires qui existe au Bénin et pour son soutien au secteur d’activité dans lequel MTN opère.

Marc MENSAH

