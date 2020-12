La route Zagnanado-Banamè-Pahouignan et Covè presque achevée

Les travaux sont presque achevés sur les chantiers de construction de la route, Zagnanado-Banamè-Paouignan et ses bretelles. Tel est le constat fait, jeudi 17 décembre 2020, par le ministre des Infrastructures et des transports Hervé HÊHOMEY. Il est descendu sur les chantiers accompagné des élus locaux et députés des localités concernées.

Il faut préciser que les travaux de construction de Zagnanado-Pahouignan longue de 57 Km et ses Bretelles Covè-Banamè longue 12 Km, Koguédé-Za-kpota d’un lineaire de 5, 2 Km ont été lancés en 2017.

M. M.

17 décembre 2020 par