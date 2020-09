Le gouvernement béninois envisage la mise en place d’une chaîne de services et plateforme logistique sous température contrôlée de classe internationale, pour le stockage des produits périssables. Le Conseil des ministres de ce mercredi 09 septembre 2019 a identifié le consortium Wlfo-Lixcap pour l’élaboration du plan directeur.

Il s’agit d’une chaîne de services et plateforme logistique sous température contrôlée de classe internationale, pour le stockage des produits périssables, notamment les produits agricoles et les produits d’exportation.

La perspective de mise en place de cette infrastructure s’explique par la volonté du Gouvernement, dans son plan de riposte à la pandémie de la Covid-19, de faciliter rapidement l’amélioration de l’offre de services logistiques à température contrôlée. Sans oublier la réalisation, dans les meilleurs délais, d’un entrepôt pour produits agricoles périssables, aux normes internationales à l’aéroport de Cotonou ou dans ses environs.

Dans le but de disposer de données pertinentes pour l’exécution de ce projet le Conseil a chargé le consortium Wlfo-Lixcap, spécialisé en la matière, pour réaliser ledit plan directeur.

