Voici la date d’inauguration de la Zone économique

La Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ) avance à grands pas. Sur le chantier, en compagnie d’une délégation composée des membres de son cabinet, du directeur de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) et des responsables de la Société d’Investissement et de la Promotion Industrielle (SIPI), ce mardi 08 février 2022, le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a constaté le niveau d’avancement des travaux.

« (…) Les travaux du chantier de construction de la Zone Économique de Glo-Djigbé sont déjà à 85% de taux d’exécution », a indiqué Letondji Beheton, directeur général de la Société d’Investissement et de la Promotion Industrielle (SIPI, mardi 08 février 2022, au ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, venu constater de visu l’évolution du chantier de la GDIZ. Occasion pour le ministre d’Etat de prendre connaissance des difficultés éventuelles dans l’exécution des travaux. Selon le point fait par les responsables de de la Société d’Investissement et de la Promotion Industrielle (SIPI), les travaux de voirie sont presque achevés et l’électricité est déjà disponible sur le site. Plusieurs entreprises ont déjà signés leurs contrats de réservation de domaines et payé les redevances liées à leur implantation sur le site. « Au nombre de ces entreprises, 40% sont béninoises », ont précisé les responsables de la SIPI.

Des goulots à lever

Le Directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), Laurent Gangbès, a saisi l’occasion pour exposer au ministre d’Etat quelques défis à relever pour l’implantation des entreprises dans la GDIZ. Il s’agit de la procédure d’obtention d’agrément à la GDIZ pour définir les types d’entreprises qui doivent s’y installer ; le coût d’obtention des permis de construire et de certificat d’études environnemental. Des doléances auxquelles le ministre d’Etat entend trouver des réponses diligemment. Pour les responsables de la SIPI Bénin, l’inauguration de la Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ) est prévue pour le mois de Mai 2022

