Voici comment les 500 millions d’Eurond ODD du Bénin sont gérés

Le 15 juillet 2021, le Bénin émettait sa première obligation ODD d’un montant de 500 millions d’euros sur 12,5 ans (arrivant à échéance le 22 janvier 2035). A travers cette émission, le pays affiche son ambition d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 par le recours à des instruments de financement innovants.

En amont à cette opération, l’État a engagé non seulement un travail préalable d’identification des dépenses en faveur de l’atteinte des ODD auxquelles seront adossés les financements levés (ainsi qu’à rendre compte de ces dépenses et divers investissements financés) mais aussi et surtout a organisé l’allocation des ressources issues de cette obligation. Ainsi, ce premier rapport a été élaboré sur la base des critères initialement établis et selon une méthode bien définie d’allocation des ressources.

Au total, 57 dépenses constituées principalement de projets, programmes et mesures sociales prises par le Gouvernement ont été financées par les fonds de l’émission obligataire ODD, correspondant dans leur totalité aux quatre piliers1 définis par la République du Bénin, dans le document cadre de l’émission, en collaboration avec les banques partenaires. Les principales catégories bénéficiaires de l’allocation sont : (i) Elargissement des services éducatifs et amélioration des capacités de prise en charge des élèves et étudiants (40,9%) ; (ii) Accès à l’eau potable et traitement des eaux usées (17,5%) ; (iii) Aménagement de cadres de vie et d’infrastructures durables pour tous (13,3%) ; (iv) Amélioration de la santé pour tous (7,6%) ; (v) Accès à une énergie bas-carbone, fiable et peu onéreuse (6,0%).

Lire l’intégralité du rapport

14 juillet 2022 par