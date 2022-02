« Une formidable opportunité de développement économique », Roselyne Bachelot

La ministre française de la Culture, Mme Roselyne Bachelot a été reçue en audience par le chef de l’Etat Patrice Talon samedi 19 février 2022 au Palais de la Marina.

Au Bénin dans le cadre de l’exposition « Arts du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation », la ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot a échangé avec le président Patrice Talon. « Ce qui m’a frappée dans l’audience que le président Talon a bien voulu m’accorder, c’est que nous avons la même vision de la culture. C’est-à-dire que la culture ne doit pas être un objet d’une identité nationale rétrécie mais au contraire d’une identité d’ouverture », a confié Mme Roselyne Bachelot à sa sortie d’audience.

Les trésors royaux représentent un patrimoine culturel exceptionnel et irremplaçable pour le peuple béninois. Pour la ministre française de la culture, la restitution des biens culturels est aussi « une formidable opportunité de développement économique à travers toute une série de musées qui vont se faire. » « Tout le monde parle du futur musée qui se construira sur le site d’Abomey où seront installées les 26 œuvres que nous visitons. Sans oublier le musée de Ouidah sur la mémoire de l’esclavage, le musée de Porto-Novo sur le Vodun et le musée d’art contemporain qui va se situer dans la galerie nationale où seront accueillies un certain nombre des œuvres que nous venons d’admirer plus deux autres musées. Y compris toutes ces structures hôtelières, pour faire du Bénin un grand pays de tourisme culturel », a-t-elle affirmé.

Lors du vernissage ce samedi 19 février 2022, la ministre française en compagnie du Chef de l’Etat Patrice Talon et des Présidents d’Institutions de la République a fait le parcours des trésors royaux et œuvres contemporaines exposés dans les salles des Fêtes et du Peuple du Palais de la Marina. L’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation » dévoile au public du 20 février au 22 mai 2022, 26 trésors royaux ; 34 artistes contemporains du Bénin et de sa diaspora et 106 œuvres contemporaines.

A.A.A

21 février 2022 par ,