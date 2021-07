Une dizaine de cadres arrêtée, plus de 2000 personnes recherchées

Plusieurs personnes impliquées dans le dossier de malversations à l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) ont été arrêtées et conduites à la Brigade Economique et Financière (BEF). Les enquêtes de poursuivent pour interpeller d’autres personnes impliquées dans l’affaire.

Interpellés mardi 06 juillet 2021, des cadres de l’ANaTT sont gardés dans les locaux de la BEF à Agblangandan. Ils sont impliqués dans des cas de présomptions de fraude à l’ANaTT. Un audit réalisé sur la période de 2016 à 2020 révèle des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de FCFA dont 12,1 milliards de FCFA au titre de présomptions de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d’immatriculation. Lesdites présomptions sont notamment relatives à des cas de véhicules non dédouanés qui ont été immatriculés, soit 2646 véhicules au total, représentant un préjudice financier d’environ 7,9 milliards FCFA. Des poursuites judiciaires sont également engagées à l’encontre des propriétaires des véhicules incriminés.

Des cadres de l’ANaTT ont été relevés de leurs fonctions. Il s’agit de messieurs Thomas Agbeva, ancien Directeur général de l’ANaTT et actuellement conseiller technique du ministre des Infrastructures et des Transports, Félix Jonas Koukoui, Directeur des Titres de transport, Malik Bagnan, Directeur administratif, Dominique C. P. Boko, Agent comptable et Charles J.M. Zoglobossou précédemment Personne responsable des marchés publics.

Selon Le Potentiel, la liste des personnes déjà gardées à la Bef se présente comme suit : Gbemondji Sorgesse, chef service informatique ; Attin Bédel Luc, chef Annexe Atlantique Littoral ; Bada Marcellin, chef division immatriculation ; Dramane, chef division certification (agent en contact avec la douane) ; Koukoui Félix Jonas, directeur des titres de transport ; Azanmasso, chef service immatriculation ; Ahononga Evariste, chef division immatriculation 2 roues ; Folly Codjo et Hounkponou Morel.

Le sieur Amegankpoe Joël serait en fuite.

Plusieurs autres personnes sont visées par les enquêteurs.

Il n’est pas exclut que des vendeurs de véhicules, des transitaires et mêmes des agents de douane soient arrêtés. Sans compter 2646 propriétaires de véhicules immatriculés sans douane.

