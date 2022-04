Un faux juge devant la CRIET le 05 mai prochain

Un secrétaire au Parquet du Tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou se faisant passer pour juge a été placé sous mandat de dépôt. C’est à l’issue de sa présentation au procureur.

Poursuivi pour « abus de pouvoir », un secrétaire au Parquet du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou sera devant le juge de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), le 05 mai 2022. Le mis en cause se faisait passer pour un magistrat. Un faux titre que le secrétaire du Parquet utilisait pour soutirer de l’argent à certaines personnes, selon Frissons radio. Interpellé et présenté au procureur, le faux juge a été déposé en prison en attendant sa présentation au vrai juge de la CRIET) le jeudi 05 mai 2022.

