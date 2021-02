Un élève exclu pour avoir porté la main sur une enseignante

Un élève de la classe de 2nde a porté la main sur une enseignante ce jeudi 28 janvier 2021 au lycée Mathieu Bouké de Parakou. Il a été définitivement exclu de l’établissement. L’incident s’est produit lors des deuxièmes devoirs surveillés.

L’enseignante selon les informations rapportées par Urban FM et relayées par d’autres sources, était en position de surveillante, mais pendant le devoir qu’elle surveillait, plusieurs élèves ont triché et elle les a fait sortir. Par la suite, il y a un dont le téléphone a sonné, et elle a saisi le téléphone et renvoyé l’élève conformément au règlement intérieur de l’établissement.

L’élève après avoir quitté la salle est revenu plus tard donner un coup de poing dans le ventre de l’enseignante et arraché le téléphone pour aller à la maison.

Cet élève indélicat a été sanctionné et exclu définitivement par l’administration du lycée. Il serait reconnu pour des actes de banditisme dans le lycée, et aurait financé une vidéo à caractère pornographique qui avait fait le tour des réseaux sociaux.

Ses deux autres complices ont été exclus pour deux semaines.

F. A. A.

29 janvier 2021 par