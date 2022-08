Un concours média pour marquer 50 ans de rétablissement des relations bilatérales

29 décembre 1972-29 décembre 2022. Cela fera 50 ans que la Chine et le Bénin ont signé l’accord de rétablissement de leurs relations suspendues en 1966. Pour célébrer l’ « amitié » entre ces deux pays qui ne cesse de se renforcer et s’est même « fraternisée », le Réseau Médias pour la Coopération Sino Béninoise a lancé, mardi 23 août 2022, en partenariat avec l’ambassade de la République Populaire de Chine près le Bénin un Concours des meilleures productions au Bénin, édition 2022.

Les meilleures productions de presse (télévision, radio, web, écrite, digitale et de photojournalisme) sur différents sujets relatifs au rétablissement de la coopération diplomatique entre la Chine et le Bénin, qui seront diffusées entre le 23 août et le 30 septembre 2022 seront primées lors d’une soirée de remise de prix.

Le Concours des meilleures productions au Bénin, édition 2022, est lancé mardi 23 août 2022 par l’ambassadeur de Chine près le Bénin, SEM. Pen Jing Tao.

Le président du Réseau Médias pour la Coopération Sino Béninoise, Saturnin Comlan Hounkpè a manifesté sa gratitude à SEM. Pen Jing Tao, ambassadeur de Chine près le Bénin pour sa disponibilité et son accompagnement qui ont permis au Réseau Médias pour la Coopération Sino Béninoise d’initier le concours qui contribuera sans nul doute à la visibilité des relations entre la Chine et le Bénin. Rappelant l’historique de la coopération sino-béninoise, Saturnin C. Hounkpè a souligné que la République Populaire de Chine a établi des relations diplomatiques avec la République du Dahomey le 12 novembre 1964. Ces relations seront suspendues en 1966 sous le gouvernement du président Christophe Soglo avant d’être rétablies le 29 décembre 1972 sous le feu président général Mathieu Kérékou. « Depuis ce jour, l’amitié entre les deux peuples se renforce de jour en jour, (…) s’est fraternisée et (…) consolidée », a indiqué Saturnin Comlan Hounkpè.

Il n’a pas manqué de rappeler les conditions de participation du concours, le thème et les prix en compétition.

SEM Pen Jing Tao, ambassadeur de Chine a exhorté à des « productions de haute facture ». A en croire le diplomate chinois, le but du concours est de se questionner sur l’objectif visé à travers le rétablissement des relations sino-béninoise, pour quelles raisons ces relations sont demeurées bonnes et qu’est-ce qu’il y a lieu de faire pour porter cette relation au prochain centenaire.

A l’occasion du lancement du concours, SEM Pen Jing Tao a fait des clarifications sur le principe d’une seule Chine en ce qui concerne les séparatistes de Taïwan.

Le diplomate chinois n’a pas manqué de déplorer l’ingérence des Etats-Unis dans les affaires intérieures de la Chine.

M. MENSAH

REGLEMENT INTERIEUR

DU JEU CONCOURS

ARTICLE 1er : Objet

Dans le cadre de la Promotion de la Coopération entre la Chine et le Benin, le Réseau Médias pour la Coopération Sino Béninoise organise un Concours des meilleures productions de Presse au Bénin, édition 2022 dans les différentes catégories des médias. Les œuvres doivent être des sujets d’investigations journalistiques réalisées et diffusées entre le 23 Août et le 30 Septembre 2022. Les meilleures productions seront récompensées lors d’une soirée de remise de prix.

Article 2 : Financement du concours :

Les prix sont financés, par l’Ambassade de la République Populaire de Chine près le Bénin

Article 3 : Conditions de participation

— Etre professionnel des médias exerçant dans un organe de presse écrite, ou audiovisuel ou de la presse digitale du secteur public ou privé au Bénin ; ou être un journaliste en freelance.

— Etre auteur de productions de presse publiées ou diffusées au cours de l’année 2022.

NB : les membres du Réseau Médias pour la Coopération Sino Béninoise sont exempts de la compétition.

Article 4 : Prix en compétition et thèmes du concours

Le concours est ouvert pour les Productions de fond (l’investigation journalistique) portant sur différents sujets relatifs au rétablissement de la coopération diplomatique entre la Chine et le Bénin (qui mettent l’accent sur les réalisations de la Chine au Bénin dans le cadre de cette coopération) diffusés ou publiés au cours de l’année 2022.

Plusieurs prix seront attribués :

Prix ouverts en télévision

1- Meilleure réalisation télévisuelle en langue française

a. 1er Prix : Don en espèce ou en nature + diplôme d’honneur

b. 2e Prix : Don en espèce ou en nature + attestation de mérite

Prix ouverts en radiodiffusion

1- Meilleure production radiophonique en langue française

a. 1er Prix : Don en espèce ou en nature + diplôme d’honneur

b. 2e Prix : Don en espèce ou en nature + attestation de mérite

Prix ouverts en presse écrite

1. Meilleure production de presse écrite

a. 1er Prix : Don en espèce ou en nature + diplôme d’honneur

b. 2e Prix : Don en espèce ou en nature + attestation de mérite

Prix ouverts web TV

a. 1er Prix : Don en espèce ou en nature + diplôme d’honneur

b. 2e Prix : Don en espèce ou en nature + attestation de mérite

Prix ouverts en photojournalisme

a. 1er Prix : Don en espèce ou en nature + diplôme d’honneur

b. 2e Prix : Don en espèce ou en nature + attestation de mérite

Prix ouverts en presse écrite en ligne

a. 1er Prix : Don en espèce ou en nature+ diplôme d’honneur

b. 2e Prix : Don en espèce ou en nature + attestation de mérite

ARTICLE 5 : Modalités de participation

Pour prendre part au concours, le candidat doit présenter

•Pour les journalistes de la radio et Web Radio : une réalisation radiophonique de 7 minutes au moins sur support numérique (pour ceux qui vont faire des dépôts physiques) et nous fait parvenir le lien.

•Pour les journalistes de la télévision et Web Tv : une production TV de 7 minutes au moins sur clé USB en version Full H (pour ceux qui vont faire des dépôts physiques)

•Pour les journalistes de la presse écrite et de la presse digitale : un article de presse présenté en quatre (04) pages A4 au plus, de 60 signes par ligne et de 25 lignes par page et la photocopie de l’article publié dans un Journal. L’article ne doit pas excéder une page de format tabloïd ou une demi-page de format A3 (pour ceux qui vont faire des dépôts physiques)

•Pour les photojournalistes : vingt (20) copies de photos de presse publiées dans un média (joindre à chaque photo une note indiquant le sujet ou le contexte y relatif), avec la preuve de la publication (original ou photocopie du journal) (pour ceux qui vont faire des dépôts physiques)

Toutes les oeuvres doivent être originales avec les droits de propriété intellectuelle indépendants.

Sera considérée comme nulle, toute œuvre ne mentionnant pas ou ne contenant pas :

le thème du concours, à savoir les réalisations de la coopération entre la Chine et le Bénin depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

le nom de l’organe et la date de publication ainsi que les différentes publications pour la presse écrite ;

la note du Chef des programmes ou du Rédacteur en chef, attestant la diffusion pour radio et la télévision ;

le nom du site web et le lien de l’article proposé pour la presse en ligne. Les organisateurs du concours se réservent le droit de faire toutes vérifications utiles en ce qui concerne la validité des œuvres en compétition. Toute fausse information communiquée exclut immédiatement le participant du concours.

Article 6 : Dépôt des œuvres

Les candidats doivent faire parvenir leur œuvre sous pli fermé portant leur nom, prénoms, adresse personnelle et téléphonique à l’adresse suivante :

• Jury du Prix des meilleures productions de presse béninoise, édition 2022 » [Préciser en dessous la catégorie de compétition (Télévision, Radio ou Presse écrite, photojournalisme et médias en ligne). Les plis doivent être déposés à l’Ambassade de la Chine au plus tard le vendredi 30 Septembre 2022 à 15h précises (pour ceux qui vont faire des dépôts physiques).

Les participants peuvent également déposer leur production en ligne en l’envoyant via le mail du réseau Média pour la coopération sino béninoise :

mediacooperationsinobeninoise@gmail.com

Article 7 : Sélection des lauréats

Un jury indépendant composé de professionnels des médias expérimentés et de personnes ressources, proposés par le Bureau Exécutif du Réseau Médias pour coopération Sino Béninoise sous la supervision de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, sélectionnera les lauréats dans les différentes catégories suivant les critères

• originalité et créativité ;

• pertinence du sujet et du contenu,

• professionnalisme.

Les nominés et lauréats seront invités à la soirée de remise des prix au cours de laquelle seront annoncés les résultats et le classement établis par le Jury.

Article 8 : Utilisation des œuvres

Les œuvres mises en jeu dans le cadre de ce concours ne seront pas restituées aux candidats. Elles deviennent la propriété de l’Ambassade de la République populaire de Chine et du Réseau Médias pour la coopération Sino Béninoise qui se réservent le droit de procéder à leur exploitation au besoin et à des fins non commerciales. Cette exploitation n’ouvre droit aux lauréats à une quelconque rémunération ou Indemnisation financière.

Article 9 : Responsabilité

Sur proposition du Jury, le Réseau Médias pour la coopération sino béninoise, organisateur du présent concours se réserve la possibilité de ne pas attribuer le prix correspondant, en cas d’œuvre de mauvaise qualité ou qui ne respecte pas les règles du concours. La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.

Article 10 : Dépôt et communication du présent règlement

Le présent règlement peut être consulté, pendant toute la durée du concours, à l’Ambassade de la République Populaire de Chine, sur la page Facebook du Réseau Médias pour la coopération Sino Béninoise , dans les journaux de la place et au secrétariat du Réseau "Médias pour la coopération Sino Béninoise".

Fait à Cotonou, le 23 Août 2022

Le Président du Réseau,

Saturnin Comlan HOUNKPE

