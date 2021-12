Un Comité installé pour la relecture des textes

Un comité de neuf (09) membres chargé de la relecture des textes de fonctionnement des organes de gestion des médias a été installé, vendredi 10 décembre 2021, à la Maison des médias à Cotonou.

L’Assemblée Spéciale (AS) de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) et du Conseil National du Patronat de la presse et de l’Audiovisuel (Cnpa-Bénin) a procédé à la désignation des membres du Comité de relecture des textes de fonctionnement des organes de gestion des médias.

Lors de l’installation des membres du Comité, vendredi 10 décembre 2021, à la Maison des médias, la présidente de l’UPMB et vice-président de l’AS, a fait savoir qu’il s’agit d’un projet important au regard des nouvelles réalités et exigences du secteur des médias. Zakiath Latoundji a invité les membres à de bonnes réflexions pour faire des propositions qui seront soumises à l’adoption à travers un processus de concertations.

« Il est important pour nous de faire une relecture des textes fondamentaux de l’AS en vue de la modernisation de la presse béninoise, de sa crédibilité ainsi que son financement qui est aujourd’hui hypothéqué et plongé complètement dans l’impasse. Il y a aussi la question de la gestion des associations des professionnels des médias et le défi des défis, qu’est le passage au numérique », a indiqué Evariste Hodonou, président du Conseil National du Patronat de la presse et de l’Audiovisuel (Cnpa-Bénin).

Le Comité de neuf (09) membres aura pour mission de faire des recommandations pour lever les goulots d’étranglement qui bloquent le bon fonctionnement des structures techniques des associations professionnelles des médias. Le Comité proposera également de nouveaux avant-projets de textes de l’AS et des Unions professionnelles des médias.

Les 9 membres du Comité de relecture

Représentants du Cnpa-Bénin :

1-Richard FASSINOU

2- Maliki LALEYE

3- Joël HOUNDOLO

Représentants de l’UPMB :

4- Hervé Prudence HESSOU

5- Tobi AHLONSOU

6- Pintos GNANGNON

Experts, personnes ressources :

7- Levy AYEYEMI

8- François AWOUDO

9- Marie-Richard MAGNIDET

M. M.

11 décembre 2021 par