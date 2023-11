Un ancien militaire béninois risque 5 ans de prison

Un ancien militaire a comparu, lundi 06 novembre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour évasion. Le dossier est mis en délibéré pour le 4 décembre 2023.

05 ans de prison ferme et 1 200 000 francs CFA d’amende. C’est la peine qu’encourt un militaire béninois poursuivi pour évasion, selon les réquisitions du Ministère public à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

A la barre, lundi 06 novembre 2023, le militaire a expliqué qu’il s’est évadé de la prison parce qu’il craignait d’être exécuté.

Selon les faits rapportés par Bip Radio, le militaire radié de l’armée béninoise depuis 2015 a été arrêté pour « atteinte à la sûreté de l’Etat ». Placé en détention à la prison civile de Cotonou, le prévenu a menacé de s’évader. L’administration pénitentiaire transfère alors le militaire vers la prison civile sécurisée d’Akpro-Missérété le 23 octobre 2013. Mais au petit matin de son transfèrement, le militaire n’a pas été retrouvé dans sa cellule alors même celle-ci était fermée.

Le fugitif sera rattrapé en novembre 2020 au Togo et extradé au Bénin.

Le militaire fugitif sera à nouveau devant la CRIET le 04 décembre 2023. Le dossier a été mis en délibéré.

Les autres prévenus dans le dossier « atteinte à la sûreté de l’Etat » avaient bénéficié d’un non-lieu.

