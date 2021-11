Un agent de radio Sogema radié pour fautes lourdes

Un autre licenciement à la radio de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA)

A. A., un agent de la Société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA) a été radié le 18 novembre 2021 à travers la décision portant licenciement signée du Directeur Général de la SOGEMA, Armand Gansê.

La décision fait suite à un Conseil de discipline tenu les 16 et 17 novembre dernier et qui a examiné le cas de l’agent de la radio SOGEMA.

Il est reproché à ce dernier des faits de malversation et une concurrence déloyale. Des faits constitutifs de fautes lourdes. L’agent radié est tenu de rembourser dans les 48 heures les montants sous peine de poursuite judiciaire.

C’est le deuxième agent de la radio à être licencié en quelques semaines.

M. M.

19 novembre 2021 par ,