Un agent d’entretien acquitté acquitté 11 ans après son accusation

À la session criminelle en cours au Tribunal de Première Instance de Cotonou, un dossier d’empoisonnement a été vidé mercredi 27 juillet 2022.

Arrêté et placé sous mandat de dépôt le 10 mars 2011, un agent d’entretien a été acquitté au bénéfice du doute mercredi 27 juillet 2022 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou.

Le prévenu a offert le 22 février 2011, de la patate douce prête à être consommée à sa victime lors d’une rencontre au carrefour Le bélier à Cotonou. Selon les faits, la victime a donné la patate douce à une poule qui est morte quelques instants après.

L’agent d’entretien aurait appelé sa victime le lendemain pour avoir de ses nouvelles.

L’agent d’entretien a été fortuitement appréhendé le 7 mars 2011 par la victime et conduit au commissariat. L’agent d’entretien a été inculpé pour empoisonnement et déposé en prison le 10 mars 2011. Il bénéficiera d’une liberté provisoire le 20 janvier 2012. Au procès, le mercredi 27 juillet 2022, l’agent d’entretien ne s’est pas présenté.

Selon le ministère public des doutes planent sur les accusations portées contre l’agent d’entretien. A l’en croire, rien ne prouve que la patate contenait une substance mortelle puisque la poule est morte au domicile de la victime. Le ministère public demande par conséquent que le prévenu soit acquitté au bénéfice du doute.

Le tribunal a acquitté l’accusé au bénéfice du doute.

