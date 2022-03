Tonato sur le chantier du nouveau siège de l’Assemblée

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato était sur le chantier de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale ce mercredi 09 mars 2022. Le ministre est allé constater l’évolution des travaux.

Visite ce mercredi du ministre du cadre de vie et du développement durable sur le chantier de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale. José Tonato était accompagné de Achille Houssou, directeur général de la Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU). Selon le point fait au cours de cette visite de chantier, les travaux de fondation sont presque achevés. Ils sont à 95% de taux d’exécution.

Les travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale ont été lancés le 1er avril 2021 pour une durée de 30 mois.

Le président du parlement, Louis Vlavonou, avait plaidé pour une réduction du délai à 24 mois, afin de permettre à la 8ème législature d’inaugurer le joyau avant la fin de son mandat en mai 2023.

Une requête prise en compte par l’entreprise chinoise en charge des travaux qui projette la livraison du bâtiment de l’hémicycle pour fin décembre 2022.

Le bloc administratif et les travaux confortatifs pourront se poursuivre.









F. A. A.

11 mars 2022 par ,