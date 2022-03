Eto’o livre ses impressions sur les œuvres royales

Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o, est à Cotonou. La star internationale de football a visité ce mercredi les œuvres royales au palais de la Marina.

Un visiteur spécial à l’exposition des trésors royaux ce mercredi au palais de la Marina. Samuel Eto’o a visité les œuvres royales restituées par la France au Bénin il y a quelques mois. Pour lui, c’est un symbole d’avoir ramené l’histoire de l’Afrique en Afrique. « Je suis Africain avant d’être Camerounais. Je ne suis pas seulement un habitué de Cotonou, sinon je suis un Béninois. C’est ce que nous les Africains avons comme héritage. Quand on arrive dans ce lieu rempli d’histoires, on est fier de voir cette Afrique qui avance, on est fier de notre histoire », a-t-il déclaré avant d’inviter le président Talon à ne pas s’arrêter. « Il y a une jeunesse décomplexée qui compte sur vous. Nous avons été considérés à un moment donné comme cette Afrique qui n’a pas d’histoire, pourtant Dieu seul sait quelle est notre histoire. Nous sommes derrière vous pour vous accompagner, surtout à continuer à écrire cette belle histoire », a poursuivi la star du football.

Samuel Eto’o dit être impressionné par cette partie de l’Afrique qui l’a marqué, et qui doit marquer tout Africain à jamais.

Le président de la FECAFOOT a été introduit au palais de la Marina par le ministre des sports, Oswald Homéky.

