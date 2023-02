SIPI-Bénin à travers un communiqué rendu public le 14 février 2023, dénonce de faux recrutements qui circulent sur les réseaux sociaux et qui lui sont attribués depuis un certain temps. Il attire l’attention des jeunes et du grand public sur ces annonces dont il ignore l’origine. Lire l’intégralité du communiqué

15 février 2023 par