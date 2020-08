Près de candidats ont planché samedi dernier

Les candidats au concours de recrutement de 62 agents contractuels de droit public de l’Etat au profit du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ont planché ce samedi 08 août 2020. Le ministre de l’agriculture, Gaston C. Dossouhoui et son collègue en charge du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys ont lancé les épreuves ce samedi 08 août 2020 au lycée Coulibaly de Cotonou.

Ce recrutement selon le ministre du travail et de la fonction publique est organisé dans le cadre de la constitution d’une brigade de surveillance des plans d’eau au Bénin. Au total, 62 agents de différentes catégories à savoir, 02 inspecteurs de développement rural, 12 contrôleurs du développement rural, et 48 agents des services spécialisés des services généraux de l’administration seront recrutés, a expliqué Adidjatou Mathys.

Pour ce concours, plus de 800 candidatures ont été reçues, mais après études des dossiers, 689 agents ont été admis à composer dont 73 femmes, et 616 hommes, a-t-elle confié.

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a rappelé que les plans d’eau du Bénin ont été assainis au cours de l’année 2019-2020, et il faut les maintenir dans un état de propreté pour permettre à la ressource halieutique d’être disponible partout et pour tout le monde.

« Il y a des techniques de pêche qui sont recommandées et d’autres prohibées », a-t-il précisé soulignant que sans un double degré de surveillance, « les velléités d’alors peuvent encore être reprises ». D’où la décision de faire recruter des agents de trois catégories pour s’occuper de la surveillance permanente de ces plans d’eau, a expliqué le ministre de l’agriculture. Il s’est dit heureux que ce sous secteur soit doté aujourd’hui de personnel technique capable d’aider le gouvernement à conduire cette opération et à permettre à chaque Béninois qui se trouve dans cet écosystème, de bénéficier des produits de la pêche.

Le ministre du travail et de la fonction publique a précisé qu’il s’agit de « recrutement d’agents contractuels, durée deux ans renouvelable » car, souvent lorsque les agents contractuels sont recrutés, ils disent après qu’il faut qu’on leur signe des contrats à durée indéterminée. « Ce n’est pas obligatoire », a-t-elle martelé.

Selon Adidjatou Mathys, le gouvernement qui organise le concours d’agents contractuels, a la latitude s’il est satisfait, de reconduire ou non le contrat. « Il revient au gouvernement de décider de faire de ces contrats plus tard, des contrats à durée indéterminés », a insisté le ministre du travail et de la fonction publique faisant allusion à un concours qui fait de vagues actuellement. « Ce n’est pas ceux qui sont recrutés qui décident, c’est le gouvernement », a-t-elle conclu.

