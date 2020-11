Le Bénin raccorde plusieurs localités au réseau électrique

Le ministre de l’énergie a entamé en fin de semaine, une tournée dans les départements de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Plateau. Dans son périple, Dona Jean-Claude Houssou a procédé non seulement au lancement de travaux de construction d’ouvrages d’électrification pour le raccordement au réseau de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), mais aussi à la mise en services d’autres.

C’est par les villages de Telokoe et Kpindjakanme, dans la commune de Kpomassè, et Siffenou à Ouidah que le ministre a entamé sa tournée. Les ouvrages qui seront réalisés par l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Énergie (ABERME) dans ces localités vont coûter 126.663.872 FCFA pour Telokoe, 29.132.604 FCFA pour Kpindjakanme et 60 millions FCFA pour Siffenou.

Au total, 200 ménages et 1200 habitants seront impactés par ces projets. Chaque localité pourra bénéficier de 15 lampadaires pour l’éclairage public.

Après ces lancements dans l’Atlantique, cap a été mis sur l’Ouémé et le Plateau. A Adjohoun dans l’Ouémé, le ministre a procédé au lancement des travaux de construction d’ouvrages d’électrification dans 04 localités dont Sissekpa (commune d’Adjohoun) pour un montant de 64.874.959 FCFA, Kpole, Kpanoukpade, Houezounme-Kpèvi (commune d’Akpro-Missérété). Les ouvrages à réaliser impacteront 200 ménages pour environ 1200 personnes. Ces localités bénéficieront également de 15 lampadaires chacune pour l’éclairage public.

A Obatedo dans la commune de Kétou, le ministre a procédé au lancement des travaux de construction d’ouvrage d’électrification par raccordement au réseau de la SBEE pour un coût estimé à 55 millions FCFA, et 15 lampadaires pour l’éclairage public.

50.000FCFA au lieu de 90.000, c’est le prix promotionnel proposé aux populations de ces localités, a informé le directeur général de l’ABERME, Jean Francis Tchekpo. Cette réalisation permettra aux ménagesl et aux artisans de bénéficier de l’énergie électrique, a-t-il fait savoir.

Outre ces lancements, le ministre de l’énergie a procédé à la mise en service à Towe dans la commune de Pobè, du système solaire photovoltaïque de l’Unité Spéciale de Surveillance des Frontières. D’un coût global de 15.098.000 FCFA TTC, cet ouvrage vient rassurer les populations de la localité que les forces publiques qui sont présentes pour les protéger sont aussi dans de bonnes conditions pour bien exercer leurs responsabilités.

Environ 700 millions FCFA, c’est le montant que le gouvernement va débourser afin de permettre aux populations de ces zones d’avoir accès à l’énergie électrique, a informé le ministre de l’énergie. Le milieu rural étant considéré comme ‘’le parent pauvre’’ du système électrique béninois, le gouvernement a mis un point d’honneur à accélérer l’électrification rurale à travers des réformes, a-t-il rassuré.

Tous les ouvrages doivent être livrés dans 04 mois, a informé le ministre de l’énergie avant d’inviter les autorités locales et les populations à protéger les infrastructures qui seront érigées afin de les utiliser le plus longtemps possible.

Les populations à chaque étape de la délégation ministérielle, ont exprimé leur gratitude au chef de l’État, Patrice Talon et son gouvernement.

F. A. A.

9 novembre 2020 par