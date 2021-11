Plus de 130 milliards FCFA pour l’enseignement primaire en 2022

Salimane Karimou, ministre des enseignements maternel et primaire a présenté à la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le budget alloué à son département au titre de l’année 2022.

Le budget alloué au Ministère des enseignements maternel et primaire pour le compte de l’année 2022 s’établit à 130 milliards 536 millions 932 mille FCFA, soit une augmentation de 3,4%, comparativement à 2021.

Le budget 2022 sera consacré prioritairement à deux volets essentiels. « Le premier, c’est l’extension des cantines scolaires. Nous partirons désormais de 51,4% à 75% de taux de couverture à partir de janvier 2022. Du coup, il y aura un peu plus de 1822 écoles primaires publiques qui vont s’ajouter aux 3800 et quelque qui existent actuellement ; ce qui pourrait impacter environ 500 mille apprenants. Le second volet qui est important et qui se retrouvent également dans les trois composantes dont j’ai parlé, c’est l’accès à travers la mise à disposition des enseignants. Le programme d’aspirants au métier d’enseignant se poursuit et ce programme nous permet aujourd’hui de résorber un tant soit peu le déficit en enseignants », a indiqué Salimane Karimou, ministre des enseignements maternel et primaire.

Le montant de 130 milliards alloué couvre presque toutes les composantes qui constituent l’ossature du sous-secteur des enseignements maternel et primaire et même l’ossature du secteur de l’éduction dans son ensemble, selon le ministre.

Marc MENSAH

