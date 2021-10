Officiels et architectes sur le site de l’Académie Francophone de Tennis

Une délégation composée des autorités béninoises et des architectes sollicités pour la construction de l’Académie Francophone de Tennis a visité, mardi dernier, le site situé dans la zone balnéaire à Avlékété, commune de Ouidah

Une délégation composée du Ministre des sports, Oswald Homéky ; des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de tennis (FBT), le président Jean-Claude Talon et le secrétaire général Bernardin Codjo Agossou ; du Directeur général de l’Agence Nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme (ANPT), Edmond Toli, et des architectes Thierry Deschaumes du Cabinet français A26 et de Serge Walckhoff architecte béninois, s’est rendue, en présence de membres du comité de suivi, sur le site de la future Académie Francophone de Tennis au Bénin.

Ce déplacement à Avlékété, dans la zone balnéaire annonce la poursuite du calendrier élaboré dans le cadre des travaux de construction l’Académie

Cette mission sur le site, en compagnie des architectes, est essentielle et acte de la détermination de la puissance publique et des initiateurs du projet, selon le président de la (FBT) Jean-Claude Talon.

Une fois sur le site, Thierry Deschaumes du cabinet A26 qui a œuvré, aux côtés de Didier Girardet, aux projets architecturaux majeurs réalisés pendant 20 ans avec la Fédération Française de tennis, pour le rayonnement du stade Roland Garros, a exprimé son enthousiasme. « Le projet de cette Académie est impressionnant d’autant plus qu’il s’agit d’un programme très ambitieux pour l’avenir dans un lieu magnifique, entre mer et lagune ». Il se réjoui de cette étape majeure qui porte le lancement opérationnel du projet. Serge Walkhoff, architecte béninois, impliqué dans la démarche dès son origine, associera ses talents à la réussite du projet. « Ce projet magnifique est à la hauteur des ambitions affichées par le gouvernement béninois ».

L’Académie est donc entrée dans une phase décisive. Le président de la FBT, Jean-Claude Talon et son comité exécutif sont les acteurs engagés au service de cette réussite attendue, différée quelques mois dans un contexte sanitaire contraint.

