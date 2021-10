10 personnes dont 06 agents de sécurité arrêtées

Nouvelle saisie de 10 kg 500 grammes d’héroïne, mardi 12 octobre 2021, par l’Office Central de Répression du Trafic illicite de Drogue et Précurseurs (Ocertid). Des fonctionnaires de police et des eaux et forêt ont été interpellés. L’annonce a été faite ce lundi 18 octobre 2021 par le procureur près la Criet Mario Mètonou.

L’Ocertid a interpellé le sieur Abdel Kader Touré, mardi 12 octobre, peu après quinze heures à Tokplégbé dans le 1er arrondissement de Cotonou en compagnie de trois autres personnes. Selon le procureur, Abdel Touré est arrivé à Cotonou, une heure plus tôt par le vol RwandAir en provenance d’Afrique du Sud et porteur d’une valise. Il remettait cette valise au nommé Okey Maduka lorsqu’il a été mis aux arrêts. La fouille de la valise a permis de découvrir sept emballages d’une poudre blanchâtre d’un poids total de 10 kg 500 grammes. A l’analyse de cette substance, il s’est révélée être de l’héroïne. Les sieurs Touré et Maduka ont avoué avoir bénéficié de la complicité des fonctionnaires de police et des eaux et forêt en service à l’aéroport de Cotonou. « Ces fonctionnaires au nombre de six ont déserté leurs postes de travail à l’atterrissage du vol mardi 12 octobre. Ils ont par conséquent tous été interpellés. Au total, dix personnes impliquées dans ce trafic ont été inculpées sachant que le destinataire final du produit ainsi que les autres membres de ce qui apparaît comme un réseau organisé ont été d’ores et déjà identifiés et font l’objet d’une recherche active », informe le procureur.

Cette saisie d’héroïne intervient après celle de 2 tonnes 500 kilogrammes de cocaïne dans un magasin à Ekpè. A en croire Mario Mètonou, douze personnes dont des membres très influents d’un cartel utilisant l’Afrique de l’Ouest comme point d’expédition de grandes quantités de drogues vers l’Europe ont été inculpées et placées en détention provisoire. Certains d’entre eux étaient recherchés par les autorités judiciaires de plusieurs pays européens.

Le 18 mai dernier, 145,5 Kg de cocaïne ont été découverts dans un conteneur de sucre au Port de Cotonou. Un ressortissant français sur qui pèse des soupçons a été arrêté au Maroc suite au mandat d’arrêt émis par le Bénin. 14 personnes sont poursuivies dans cette affaire. Ces différentes interpellations affirme le Procureur, permettent de souligner l’efficacité des services en charge de la lutte contre le trafic de drogue. Il rappelle qu’aux termes des article 967 et suivants du code pénal, le trafic de stupéfiants est puni d’une peine d’emprisonnement de 15 ans.

A.A.A

18 octobre 2021 par