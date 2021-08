Mention Très Honorable avec félicitations du Jury pour Saturnin Comlan HOUNKPE

L’école Doctorale pluridisciplinaire de l’Université d’Abomey Calavi vient d’enregistrer un nouveau docteur en sciences du langage et de la communication, spécialité Sémiotique de la communication et analyse du discours, option, communication. Il s’agit de Saturnin Comlan HOUNKPE qui a exposé le fruit de ses travaux de recherches le vendredi 30 Juillet 2021 à l’Université d’Abomey Calavi, avec pour thème *"Analyse sémiotique des discours des Chefs d’Etat des pays francophones aux fêtes des indépendances de 2015 à 2019"*. À l’issu de sa présentation sous la direction de son maître de thèse, le professeur titulaire, Julien koffi GBAGUIDI, l’impétrant a décroché son doctorat avec brio. Mention très honorable, avec félicitations des membres du jury.

C’est à travers cette note que Saturnin Comlan HOUNKPE a été reçu au grade de docteur en Sémiotique de la communication et analyse du discours. Devant un jury bien garni composé de : Dr Cyriaque AHODEKON, professeur titulaire, UAC Bénin, qui en est le Président du jury, Dr Julien Koffi GBAGUIDI, Professeur titulaire, qui en est le Rapporteur, Dr Laré KANTCHOA, Professeur titulaire, coordonnateur de l’école doctorale pluridisciplinaire de kara au Togo, du Dr Kouakou KOUAME, Maître de conférences, Université Alassane OUATTARA, de la Côte d’Ivoire, du Dr Koffi AGBEFLE, Professeur titulaire, Université de Bordeaux Montaigne, en France, et chercheur associé à l’observatoire Européen de plurilinguisme et enfin du Dr Jean Euloge GBAGUIDI, Maître de conférences, UAC, Bénin. C’est donc devant ce parterre composé de jury nationaux qu’internationaux, que l’impétrant a exposé le fruit de ses travaux de recherche. Il est parti du constat selon lequel, les discours des chefs d’Etats des pays francophones de l’UEMOA sont beaucoup plus théoriques que pragmatiques. Au regard de cet constat, il s’est posé la question suivante : Quelle analyse sémiotique peut-on faire des discours des Présidents des pays francophones de l’UEMOA aux fêtes des indépendances de 2015 à 2019 ? Le modèle utilisé par l’impétrant pour analyser les discours, une quarantaine, à raison de 5 discours par pays, est le modèle d’analyse sémio-linguistique, cognitive et managériale. Il révèle entre autres, une très bonne connaissance des problèmes et solutions réalistes, une bonne connaissance des problèmes et solutions insuffisantes et une gouvernance approximative des problèmes et absence de solutions. De même, une relative connaissance des problèmes économiques est notée. Jamais les péoccupations majeures du fcfa et de l’Eco, n’ont été abordées par les chefs d’Etats dans leurs discours à loccasion des fetes des indépendances. “Mes chers compatriotes, au moment où la Côte d’Ivoire célèbre ses 58 ans d’indépendance, je veux réaffirmer ma foi en la jeunesse et ma conviction dans le renouvellement des générations. Comme je l’ai déjà souligné, nous devons travailler pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération, de manière démocratique, en 2020 » extrait du discourrs du président Ouattara en 2019 à l’occasion du 59 ème aniverssaire de son indépendance. Le constat est fait. La disillusion des masses populaires ne tarde pas à s’installer car, la pratique des discours ne tient pas souvent compte des réalités nationales mais plutot orienté vers les ambitions personelles en lien avec la mondialisation dans tous les secteurs.

Après une discussion du niveau linguistique des discours, l’impétrant a proposé une modélisation du développement de l’espace UEMOA face aux enjeux du continent et du globe. En définitif, Ces informations constituent des éléments de veille pouvant aider les populations à faire preuve de vigilance pour ne pas choisir des dirigeants qui resteront dans une telle logique au détriment des populations dont le bien-être reste théorique.

Selon le président du Jury, le thème abordé par le candidat est d’actualité et surtout provocateur. C’est un theme qui contribuera à une meilleure approche d’élaboration des discours des chefs d’Etat.

Par ailleurs, le nouveau docteur pense continuer ses recherches dans ce sillage pour faire connaître à la communauté scientifique, les multiples bénéfices de variétés que peut apporter l’analyse sémiotique des discours.

1er août 2021 par