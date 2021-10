Me Houngbédji signe le livre de condoléances chez Soglo

Me Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale et président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) s’est rendu, mardi 05 octobre 2021, au domicile de l’ancien président Nicéphore Soglo.

L’ancien président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji a présenté ses condoléances mardi à l’ancien président de la République Nicéphore Soglo à la suite du décès et l’inhumation de l’ex première dame Rosine Vieyra Soglo.

La visite a été effectuée dans l’après-midi du mardi 05 octobre 2021 au domicile de la famille Soglo, au quartier Haie-Vive à Cotonou.

Me Adrien Houngbédji a saisi l’occasion pour signer le livre de condoléances ouvert en mémoire de l’ex première dame Rosine Vieyra Soglo.

Me Houngbédji était absent du pays lors des obsèques de l’ex première dame.

Rosine Soglo, ex première dame du Bénin et députée à l’Assemblée nationale sur plusieurs législatures (1999-2019) est décédée le 25 juillet 2021.

A la suite des cérémonies d’hommages organisées au Bénin le 11 septembre 2021, le corps de l’ex première dame a été incinéré le 25 septembre 2021 au Ghana.

