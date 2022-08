MTN a tenu en haleine ses abonnés sur deux jours

MTN a tenu en haleine le public de cotonou les 20 et 21 août dernier avec le ’’Festival Y’ello Fever 229’’. Durant 24 heures, les passionnés des évènements culturels et artistiques ont eu l’occasion de s’exprimer et de se défouler. Plusieurs activités ont meublé la brand campaign « Le Bénin que j’aime » qui a connu la participation effective de plusieurs artistes dont la star nigériane Kizz Daniel à la plage de Fidjrossè.

Le Y’ello Fever 229, c’est le festival que le réseau MTN a offert à ses abonnés pendant ces vacances. Les activités ont démarré le samedi 20 août avec la finale du challenge qui a le plus attiré l’attention du public. Sur les 06 finalistes ayant compéti, 03 ont été retenus comme gagnants dans chaque catégorie. SAGBOHAN Patrick Anandel et HOUSSOU Ursula ont remporté les deux premiers prix dans la catégorie chant. Venceslas décroche quant à lui, le 3e prix dans la catégorie danse avec ‘’Les princesses’’.

Liste des finalistes : Catégorie danse

1er Les princesses de la danse

2e L’école des champions

3e Les titans

Catégorie chant

1er SAGBOHAN Patrick Anandel

2e HOUSSOU Ursula

3e AHLONSOU Venceslas

Après cette finale, les artistes, Manzor, Togbè Yéton, Bobo wè & Fior de Bior ont égayé le public. Le concert animé par ces artistes a été suivi du Mix clubbing qui a duré jusqu’au petit matin à 6h avec plusieurs DJ. La matinée du dimanche 21 août a été marquée par une petite séance de fitness.

En début d’après-midi, Kizz Daniel a fait 03h de balance, suivies de d’une séance de Zumba et d’animations DJ. Le second concert a été clôturé avec les artistes Fanicko, Vano et Kizz.

Il faut rappelé qu’avant le lancement, les responsables de MTN-BENIN et les artistes ont animé une conférence de presse à la direction générale à Cotonou.

« Ça fait plaisir d’être sur le Y’ello Fever 229. On a tous vu le succès de Y’ello Summer, et la COVID nous a tous secoués un peu », a confié Fanicko exprimant ses remerciements à MTN-BENIN pour avoir « relancé la machine avec le Y’ello Fever 229 ». « Le Bénin regorge d’assez de talents qui ont du mal à se développer. C’est une bonne chance pour les jeunes d’être sur ce concept et de pouvoir avoir une opportunité », a fait savoir l’artiste exhortant le public à faire massivement le déplacement.

Une vingtaine de restaurants et bars étaient sur le site de la plage à Fidjrossè avec au menu, plusieurs variétés de mets africains et européens.

Durant les 24 heures de sensation et de bonheur, la sécurité était au top grâce aux dispositions prises par le Comité d’organisation. En somme, tout s’est bien déroulé. Les festivaliers n’ont pas boudé leur plaisir et les talents béninois ont été révélés en danse comme en chant. Rendez-vous l’année prochaine avec une édition plus féconde.

F. Aubin Ahéhéhinnou

Quelques images

