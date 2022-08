MITOKPE, LES BANTOUS TE CHERCHENT !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Mon petit Neveu Guy MITOPKE est donc un africaniste complet. Il n’a pas que l’accent des "microbes" des bords de l’Ebrié, mais il a aussi montré ce week end, à l’occasion de la Remontada de HAGBE et de ses camarades sur un Baobab, des talents de spécialiste de l’interprétation bantoue, des phénomènes naturels...

Ainsi apprend -il à ses cousins et cousines sur sa page Facebook que : " Dans la plus pure tradition bantoue, lorsque l’arc en ciel apparait au-dessus d’un baobab les sages l’interprètent comme la fin d’un système, la fin d’un règne". Mais en vérité quand on n’est pas bourré et que l’arc en ciel apparait, on le voit au-dessus du baobab, du manguier, du papayer, du cocotier et de tous les arbres, le tout dépendant de la position d’où on regarde le phénomène. Mais il parait que mon Neveu Candide AZANNAI, lui, n’a pas vu d’arc en ciel au-dessus de la tête de mon petit Neveu Guy MITOKPE, quand est survenue la fin des choses de Restaurer l’Espoir entre eux. Du coup, tous mes vieux cousins Bantous qui en ont vu de toutes les couleurs, demandent où le petit est allé chercher son affaire là...

Vous êtes quand même des pagailleurs, vous tous mes Neveux et Nièces qui pensez que le petit Guy, nostalgique d’un macaron, essaye juste de se restaurer un espoir personnel, en ces veilles des législatives où, il ne rate plus aucune occasion d’interpréter tout.

Votre Oncle AGBAYA

23 août 2022 par