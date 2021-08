Immeubles et véhicules du féticheur d’Adohouannon sous contrôle judiciaire

L’affaire de plusieurs milliards FCFA disparus à la Direction Générale des Impôts (DGI) dans laquelle l’ex régisseur de la Carlos Adohouannon est en détention depuis septembre 2020, connaît des rebondissements. Sur décision de la commission d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), des biens de Blaise Salanon, féticheur du régisseur Carlos Adohouannon, ont été placés sous contrôle judiciaire lundi 2 août 2021.

En détention préventive à la prison civile de Akpro-Missérété pour des faits de « complicité de détournement de deniers publics, recel et association de malfaiteurs » dans l’affaire de disparition de plusieurs milliards FCFA à la Direction Générale des Impôts (DGI), Blaise Salanon, le féticheur du régisseur Carlos Adohouannon, n’est pas au bout de ses peines.

Les loyers des immeubles appartenant à Blaise Salanon seront désormais versés dans un compte bancaire sous séquestre judiciaire. La banque et le numéro du compte ont été notifiés aux locataires des immeubles répertoriés, lundi 2 août 2021, à l’issue d’une audition à la Brigade Economique et financière (BEF). Ainsi en décidé la commission d’instruction de la Criet.

Sur instruction du juge en charge de l’affaire de disparition en 2019 de plusieurs milliards FCFA à la DGI, une vingtaine de véhicules de Salanon ont été également immobilisés dans l’un de ses immeubles.

De sources proches du dossier, la deuxième épouse du féticheur du régisseur ainsi que son beau-père ont été également déposés en prison dans la même affaire. La dame est en service dans une banque de la place.

L’affaire concerne les fonds qui ont disparu des caveaux du régisseur de la DGI Carlos Adohouannon. Les montants détournés sont estimés à 13 milliards FCFA.

Le régisseur qui était en cavale, a été arrêté en septembre 2020 par Interpol au Sénégal et extradé au Bénin. Carlos Adohouannon et plusieurs autres personnes impliqués dans l’affaire sont gardés en prison.

