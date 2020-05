Les voeux de Rufino d’Almeida aux musulmans du Bénin et de Bohicon

Le leader du parti Bloc Républicain (BR) dans la ville carrefour a formulé le vœu qu’Allah, le Très Miséricordieux exauce les prières des uns et des autres en ce jour spécial de la fête de l’Aïd El Fitr. Pour lui, Bohicon étant une ville carrefour au Bénin, c’est dans la paix, la solidarité et surtout la foi aux différentes croyances que les fils et filles pourront parvenir à son développement.

Fier de la victoire écrasante du BR aux dernières élections, Rufino d’Almeida a déploré les dérives et autres comportements malveillants observés après le scrutin du 17 mai dernier. Les élections étant terminées, il a souligné que les fils et filles de Bohicon doivent pouvoir se serrer la main pour le développement de la ville carrefour.

F. A. A.

24 mai 2020 par