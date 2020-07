Les risques encourus par ceux qui violent les frontières

Toute personne qui quitte le Togo pour se rendre dans un pays limitrophe pour diverses raisons, surtout non officielle (enterrement, mariage, etc.), à son retour dans le pays sera désormais soumise aux mesures de confinement de 14 jours, et à ses frais. C’est la décision prise par le ministre togolais de la sécurité et de la protection civile, ce jeudi 02 juillet 2020, à travers un communiqué.

Selon le message du ministre, des instructions ont été données aux personnels des forces de défense et de sécurité pour la stricte application de cette mesure.

Le ministre rappelle que dans le souci de limiter ou de contenir la propagation de l’épidémie du Coronavirus dans le pays, les mesures de relatives à la fermeture des frontières, le confinement de 14 jours de toute personne entrant sur le territoire national sont toujours de vigueur.

