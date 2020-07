La centrale photovoltaïque à Bohicon dans sa phase active

Les propriétaires terriens de la zone industrielle de Passagon ont reçu ce mercredi 22 juillet 2020, des pièces pour leur dédommagement dans le cadre de l’implantation de la centrale photovoltaïque. La remise des documents a été faite par le premier adjoint au maire de Bohicon Bertin Agbo et le chef de la délégation du Millennium Challenge Account (MCA)-Bénin II Thomas Bagan.

« Au nom du maire Rufino D’Almeida et du conseil communal, je vous remets vos cartes pour servir et valoir ce que de droit », a déclaré le premier adjoint au maire de Bohicon. Bertin Agbo a remercié au nom des bénéficiaires, le gouvernement béninois et MCA-Bénin pour avoir réalisé cet exploit pour le bonheur des populations de Bohicon.

Au total, 77 bénéficiaires ont reçu une carte biométrique aux normes d’exigence de la CEDEAO, un certificat d’identification personnelle et un acte de naissance issu du RAVIP, pour le dédommagement.

Le chef de la délégation du MCA-Bénin Thomas Bagan a rassuré les propriétaires terriens de la suite de la procédure de dédommagement.

