Les projets du PAG 2021-2026 dans le secteur du cadre de vie

Le Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026) a été présenté ce jeudi 06 janvier 2022. Dans le secteur du cadre de vie et de l’aménagement du territoire, trois réformes sont annoncées, pour un total de 18 projets.

Au titre des réformes, il est prévu l’adoption du Code de l’urbanisme et du Code de la construction ; la révision de la loi cadre sur l’environnement ; et l’opérationnalisation de la mission d’AMO à la DGCH.

Les projets, au nombre de 18, concernent entre autres :

Réhabilitation de la voirie urbaine, « Asphaltage » phase B ;

Assainissement Pluvial de Cotonou et quelques villes Secondaires ;

Modernisation de la gestion des boues de vidange et eaux usées ;

Aménagement des voiries du centre-ville de Ouidah ;

Rénovation du centre commercial et administratif de Ganhi ;

Aménagement foncier et paysager de la Route des pêches ;

Programme Immobilier d’Habitat Social et Economique (20.000 logements) ;

Construction et Rénovation des Bâtiments Administratifs ;

Création d’un Complexe International (Conférences et Théâtres) à Cotonou ;

Gestion des données géographiques ;

Construction d’un complexe Mall-Galerie commerciale-Piscine au Stade GMK ;

Programme de Protection du Littoral contre l’Erosion Côtière ;

Modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans les grandes villes ;

Programme national de gestion intégrée des déchets d’équipements électroniques ;

Création du Centre international de recherche pour une agriculture résiliente aux changements climatiques ;

Projet de Gestion durable des Forêts Classées ;

Projet Lumière du Bénin ; et le

Projet de verdissement du Grand Nokoué.

7 janvier 2022 par ,