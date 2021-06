Les mesures de contrôle exposées aux acteurs du cajou

L’Agence pour la promotion des investissements et des exportations (Apiex) a organisé ce mercredi 23 juin 2021 en partenariat avec BeninCajù et l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (Abssa), une séance d’informations à l’endroit du secteur de l’anacarde. Les mesures de contrôle pour l’exportation des noix et amandes de cajou ont été exposées aux acteurs de la filière.

La rencontre a porté sur les « enjeux de la commercialisation et dispositions sanitaires pour l’exportation des noix et amandes de cajou au Bénin ». La séance d’informations a permis aux acteurs du secteur de l’anacarde d’apprécier les atouts des noix et amandes de cajou du Bénin, les critères d’exigence des marchés internationaux, les dispositions de contrôle de conformité aux normes.

Les conditions relatives à l’exportation des noix de cajou au Bénin ont été également présentées aux participants.

Selon le directeur général de l’Apiex, Laurent Gangbès, les mesures de contrôles sont renforcées afin de préserver la qualité des produits béninois.

Désormais, souligne le directeur des Contrôles de l’Abssa Conrad Kanmadozo, le contrôle des noix de cajou sera fait à la collecte, à l’achat et à l’exportation. Les critères de contrôles sont notamment l’aspect physique, la maturité, le conditionnement dans des sacs de jute, le grainage total, le taux d’humidité, les contrôles de qualité et phytosanitaire.

« Le respect de ces mesures de contrôles par tous les acteurs de la filière anacarde est une condition pour pérenniser les marchés et rétablir la confiance entre acheteurs et vendeurs », a ajouté le directeur général de l’Abssa.

La campagne de commercialisation des noix de cajou a été lancée le 11 mars 2021. Selon Pélagie Léodé, le Centre de quarantaine végétale et de fumigation (Cqf/Dpv) a contrôlé au port de Cotonou 148 218,478 tonnes de noix exportées principalement vers la Chine, l’Inde et le Vietnam. « La direction de Production végétale (Dpv) n’a reçu aucune notification d’interception liée à la présence des organismes nuisibles dans les lots contrôlés », indique-t-elle.

13 dossiers d’exportateurs de noix de cajou sont enregistrés à l’Abssa à la date du 15 juin 2021. Les exportateurs obtiendront les certificats nécessaires après chaque contrôle.

AAA.

24 juin 2021 par