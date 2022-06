Les législatives 2023 mobilisent les militants PRD de Djougou

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a outillé ses militants, samedi 18 juin 2022, à Djougou autour du thème : « Implication des jeunes dans la lutte contre le chômage ».

Les militants du PRD s’activent pour les législatives 2023. Fortement mobilisés à la maison du peuple de Djougou, samedi 18 juin 2022, les militants de la 13e circonscription électorale ont tenu la rentrée politique du parti arc-en-ciel sous le thème : « Implication des jeunes dans la lutte contre le chômage ».

Intervenant à quelques mois des législatives 2023, cette mobilisation ouvre la voie à la Remontada du parti dans la 13e circonscription électorale.

« Ayant tiré leçon de nos faiblesses, nous nous sommes mis d’accord lors de notre récent congrès à relever désormais le défis pour les joutes électorales à venir. Et ce défi que nous nous sommes engagés à relever, nous l’avons appelé la remontada », a indiqué le premier vice-président et coordonnateur de la 13e circonscription électorale, Aliou Adeoti.

En ce qui concerne le choix du thème de la rentrée politique, il explique qu’il s’agit d’attirer l’attention des jeunes « sur le mécanisme mis en place par le gouvernement pour lutter efficacement contre le chômage et surtout sur la contribution qu’ils peuvent eux-mêmes, apporter pour éradiquer ce mal ».

Pour le président du comité d’organisation Moustapha Bawa, la rentrée politique offre l’occasion au PRD de démontrer son enracinement sur l’échiquier politique national.

