Les lampadaires bientôt réhabilités à Cotonou

Le gouvernement a ordonné, mardi 31 octobre 2023 en Conseil des ministres, la réhabilitation complète de l’éclairage public sur trois axes routiers de la commune de Cotonou.

Le Conseil des ministres a autorisé la sélection d’une entreprise pour la réhabilitation des lampadaires solaires photovoltaïques et des lampadaires conventionnels de trois axes routiers de Cotonou. Il s’agit des tronçons Godomey-Ouidah, Godomey-Abomey-Calavi, carrefour Le Bélier-poste de péage d’Ekpè.

Selon le Conseil des ministres du mardi 31 octobre 2023, il a été constaté que ces « trois principales voies d’accès à la ville, la nuit tombée, se trouvent plongées dans une totale obscurité ».

« Sur ces différents axes, les lampadaires, qu’ils soient solaires ou filaires, sont presqu’entièrement hors d’usage. Aussi, s’est-il avéré pertinent de remédier à cette situation, la finalité étant le confort et la sécurité des usagers de la route », a précisé le Conseil.

Il faut préciser que le gouvernement a initié et exécuté divers chantiers de rénovation d’infrastructures, de construction de monuments, d’aménagement de places publiques et de boulevards. Ces travaux exécutes sans interruption depuis 2016 ont transformé la ville de Cotonou et en ont fait de la ville de Cotonou une destination de plus en plus attractive.

M. M.

