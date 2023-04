Les filles en situation difficile bénéficient de transferts monétaires

C’est fait ! Le président de la République Patrice Talon a honoré une promesse faite le 8 décembre 2022 à l’occasion de son message à l’Assemblée Nationale sur l’état de la Nation. Les transferts monétaires à 30.000 adolescentes et filles scolarisées dans les 77 communes du Bénin à compter de l’année scolaire 2022-2023 ont démarré.

Le Gouvernement du président Patrice Talon avait annoncé un montant de plus neuf milliards (9. 355. 550. 000 f CFA) francs CFA à travers le projet d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), sur une durée de trois ans pour accompagner trente mille filles identifiées dans des familles en situation difficile, sur toute l’étendue du territoire national.

Les transferts monétaires ont démarré. C’est le constat fait après une descente effectuée, mardi 04 Avril 2023, dans certains établissements scolaires d’Abomey-Calavi. Les bénéficiaires ont témoigné des bienfaits de ces fonds dans leur évolution scolaire. Leurs parents ont exprimé leur joie d’être soulagés par le Gouvernement. Tel est le cas des bénéficiaires, parents et des Directeurs des CEG3 Abomey-Calavi et CEG Kanssoukpa, dans le département de l’Atlantique.

Selon Nadège AHOGA CODO, Directrice départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance de l’Atlantique, les transferts consistent à envoyer la somme de 450 francs CFA à chaque fille du primaire concernée et 600 francs CFA pour les filles du Secondaire, par jour sur 3 ans.

Des appuis en kits scolaires complets, avec des tenues uniformes sont offerts aux 30.000 filles bénéficiaires depuis quelques années.

De plus, des bourses d’accompagnement aux études universitaires, sont attribuées aux 10 meilleures filles par département, à raison de 38.500 FCFA chacune par mois, pendant 10 mois et sur 3 ans. Les 10 meilleures élèves filles inscrites dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles de chaque département bénéficient de bourses à raison de 27.500 FCFA par mois pendant 10 mois sur 3 ans.

Les élèves filles, au second cycle de l’enseignement secondaire sont exonérées des frais de contribution scolaire depuis la rentrée 2022-2023 et à titre expérimental dans 20 communes du Bénin.

L’objectif du gouvernement est d’augmenter le taux de rétention des filles à l’école et d’autonomiser les filles.

