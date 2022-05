Prof Ouinsavi critique le mode de désignation au CAMES

Le Prof Christine Ouinsavi, candidate du Bénin au poste de Secrétaire Général du Conseil Africain et Malgache (CAMES) a dénoncé, ce vendredi 27 mai 2022, le mode de désignation du SG CAMES à la suite de l’élection de son challenger ce poste.

En lice pour succéder au Prof feu Bertrand Mbatchi, Prof Christine Ouinsavi n’a pu de faire élire. Après la désignation, ce vendredi, du nouveau SG CAMES, la candidate du Bénin n’a pas caché son amertume. « Il vaudra mieux juste établir un ordre d’accession des pays à la tête de l’institution et laisser les procédures tendant à faire croire à une quelconque quête d’excellence ! Nous y économiserons en temps et en énergie », a dénoncé Prof Christine Ouinsavi, dans une publication, ce vendredi, sur sa page Facebook.

La candidate n’a pas manqué de remercier le président de la République Patrice Talon, le gouvernement et tous ceux qui ont porté sa candidature.

« Spéciales gratitudes au Ministre d’Etat Pascal Irénée Koupaki. Mes remerciements à la Vice-Présidente de la République et au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, qui ont parcouru avec moi, monts et vallées. Mes remerciements au Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération et au Ministre des Finances et de l’Economie. Toute ma gratitude au Président de la Cour Constitutionnelle et au Ministre de la santé pour leurs orientations. A toute l’équipe de campagne du MAEC et du MESRS, je dis merci pour l’engagement et la détermination. Gratitude infinie à ma famille (elle est bien grande). Merci à tous ceux qui y ont cru et qui ont recommandé ma candidature et ceux qui m’ont soutenue de diverses manières. Spéciales gratitudes à ce grand-frère et ami avec qui l’initiative a germé et pris corps. Je me félicite d’avoir donné le meilleur de ce qui est requis. Réjouissons-nous d’avoir été imbattable sur le chemin du mérite, de la qualité et de l’excellence. Bravo à tous ! », a écrit Prof Christine Ouinsavi.

